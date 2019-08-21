В Киеве водитель автобуса устроил серьезное ДТП с грузовиком: опубликованы фото и видео

В среду, 21 августа, в Киеве водитель автобуса устроил серьезное ДТП с грузовиком-автовозом, на который были загружены автомобили Mazda.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

Авария произошла около 18:00 на ул. М.Гречко (в сторону ж/м Виноградарь).

"Неожиданно водителю (автобуса, - "Апостроф") стало плохо, он потерял управление и въехал в припаркованный грузовик-автовоз… В результате столкновения водитель ПАЗа получил травмы и был госпитализирован в больницу. Кроме автобуса и прицепа, также в ДТП немного повредились две новенькие Mazda", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что на месте работали патруль полиции и следственно-оперативная группа, устанавливаются все подробности инцидента.

Как сообщал "Апостроф", 20 августа в Киеве произошла жуткая авария с девушкой-пешеходом, которую сбил и протащил автомобиль.