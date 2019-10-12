В популярном детском лагере в Крыму произошла трагедия с ребенком

В аннексированном Россией Крыму умер 12-летний ребенок, который отдыхал в популярном лагере "Артек".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на российское издание "РИА Новости".

Мальчик сам родом из Санкт-Петербурга (Россия), а отдыхал на полуострове в Ялте. Как установлено,11 октября его доставили в городскую больницу №1 города Ялты с диагнозом "пневмония". Однако через несколько часов ребенок скончался.

Отмечают, что школьник поступил к врачам в некритическом состоянии. В медучреждении у него взяли анализы и ввели ему антибиотик. Почему его не удалось спасти, установит следствие.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. В рамках уголовного дела в детском центре и больнице была проведена выемка медицинской документации, назначены необходимые экспертизы, допрошены лица из числа руководства и сотрудников лагеря.

Ситуацию прокомментировала пресс-служба "Артека".

"Начато расследование трагедии, руководство оказывает всестороннее содействие. Лагерь приносит соболезнования и готов на всю необходимую помощь", - отметили сотрудники детского центра.

Как сообщал "Апостроф", в аннексированном Россией Крыму чиновники занимаются развращением детей в лагерях.