Избили и выбросили: в Киеве устроили жестокую расправу над "вором в законе", фото

В субботу, 12 октября, в Киеве "воры в законе" жестоко избили и выбросили на улицу "авторитета" по кличке "Неделя" ("Львовский").

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, инцидент произошел на "торжествах" по случаю свадьбы в семье уголовного авторитета Олега "Бакинского". "Три вора" в законе лишили такого статуса "Неделю", после чего устроили расправу над ним.

"У "воров в законе" можно нарушать законы любой страны, но только не "законы" их жизни. Вообще это очень хорошо, в нашей стране на одного лидера преступной группировки стало меньше", - отметил Аброськин.

Как сообщал "Апостроф", ранее правоохранители задержали в Киеве "вора в законе" по кличке "Куцу".