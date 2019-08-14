В Киеве задержали известного "вора в законе": опубликованы видео

Во вторник, 13 августа, правоохранители задержали в Киеве "вора в законе" по кличке "Куцу".

Об этом сообщает замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Отмечают, что злоумышленника не раз выдворяли из страны, однако он каким-то образом возвращался в Киев. Полиция в очередной раз задержала вора и составила на него протокол и попросила в течение двух суток покинуть Украину.

"В другой стране Евросоюза он бы уже бежал так быстро прочь, только пятки сверкали, а мы пока его просим... наверное, он все же нас услышал", - написал Аброськин.

Как сообщал "Апостроф", ранее Департамент стратегических расследований и Национальная полиция Киевской области провели задержание российского "вора в законе" по прозвищу "Батыр Бухарский".