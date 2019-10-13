Под Ивано-Франковском после ссоры родителей загадочно погибла школьница: фото

Под Ивано-Франковском в селе Быстрица при загадочных обстоятельствах погибла 11-летняя девочка.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, тело ребенка обнаружила мать в сарае на территории своего же частного дома.

По предварительным данным, ребенок повесился. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов установили, что на теле погибшей не было следов насильственной смерти.

Кроме того, в доме была обнаружена предсмертная записка, которую оставила девочка. Ее изучают в полиции.

Следователи расследуют смерть ребенка по статье 115 (умышленное убийство) с пометкой самоубийство Уголовного кодекса Украины.

Интересно, что в день смерти ребенка ее мать сообщила в полицию об агрессивном поведении супруга. Мать забрали в больницу, а дочь осталась дома с бабушкой.

Напомним, что в субботу, 12 октября, в Киеве в отделении института сердца, молодой парень пытался покончить жизнь самоубийством.