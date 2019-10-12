В Киеве в медучреждении произошло страшное ЧП с парнем: фото и подробности

В субботу, 12 октября, в Киеве в отделении института сердца, молодой парень пытался покончить жизнь самоубийством.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

Трагедия случилась по адресу улица Братиславская, 5а около 06:50. Там 26-летний пациент выпрыгнул из окна медицинского учреждения. О случившемся в полицию заявил заведующий отделения института.

Как стало известно, парень упал с четвертого этажа. Причина его поступка пока неизвестна. К счастью, пострадавший остался жив. Его с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Детали случившегося выясняются.

Как сообщал "Апостроф", 7 сентября с окна недостроенного здания подростки выбросили своего сверстника.

Также 26 августа в Деснянском районе Киева женщина выпрыгнула с окна многоэтажного жилого дома со своей собакой.