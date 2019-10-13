RU  UA  EN

воскресенье, 13 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

13 октября

23:18
Фавориты Танців з зірками-2019 заставили Григория Чапкиса аплодировать стоя: видео
22:56
В Киеве "скорая" с ребенком попала в смертельное ДТП: видео
20:55
В Киеве посреди улицы убили человека: первые подробности и фото с места
18:52
Утверждал, что не сепаратист: в сети припомнили интересное видео с одним из главарей ДНР
17:08
В Киеве прогремел мощный взрыв в здании банка: детали ЧП и фото с места
16:57
В Полтаве стая собак едва не загрызла женщину: детали жуткой истории и фото
16:31
В Украине жестко отреагировали на визит "депутатов" от Крыма в Турцию
15:28
Под Ивано-Франковском после ссоры родителей загадочно погибла школьница: фото
15:20
Боевики ДНР устроили наглую провокацию на Донбассе: тревожные подробности и фото
14:59
Авто рухнуло с моста вниз: под Кропивницким произошло жуткое ДТП, фото
14:29
В Киеве "копы" задержали авто с арсеналом оружия и боеприпасов: фото
13:59
Погода будет только радовать: синоптик озвучила свежий прогноз для украинцев
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В оккупированном Донецке прогремели сразу два взрыва: детали ЧП

воскресенье, 13 октября 2019, 10:27
переглянути новину українською

12 октября в оккупированном Донецке прогремели два взрыва, в результате которых пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

Как сообщают сепаратистские СМИ, один инцидент произошел на окраине города, а второй - в пригороде Донецка в населенном пункте Старобешево.

В одном случае в результате взрыва минно-взрывного устройства пострадали мужчина и две женщины. Все они получили осколочные ранения. Во втором случае ребенок 2010 года рождения нашел в лесу тайник с боеприпасами, один из которых взорвался. Ребенок получил травму руки.

Сепаратисты уже успели заявить, что обнаруженные боеприпасы якобы принадлежали украинской армии.

Всех пострадавших доставили в областную травматологическую больницу Донецка.

Напомним, что в оккупированном Донецке на кладбище, где похоронены ликвидированные боевики, прячутся за кустами автоматчики, ожидающие украинских диверсантов.

Фотовзгляд

Все галереи
Пресс-марафон президента Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В марте все увидят, кто виноват в катастрофе МН17 - основатель Bellingcat

Петров путч, поджоги людей и тухлые консервы: как боевики пугают жителей Донбасса

Разведение войск на Донбассе - это дорога к миру: почему боевики его срывают

"Формула Штайнмайера" говорит только о двух вещах - Марюс Лауринавичюс

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: