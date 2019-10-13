В оккупированном Донецке прогремели сразу два взрыва: детали ЧП

12 октября в оккупированном Донецке прогремели два взрыва, в результате которых пострадали четыре человека, в том числе ребенок.

Как сообщают сепаратистские СМИ, один инцидент произошел на окраине города, а второй - в пригороде Донецка в населенном пункте Старобешево.

В одном случае в результате взрыва минно-взрывного устройства пострадали мужчина и две женщины. Все они получили осколочные ранения. Во втором случае ребенок 2010 года рождения нашел в лесу тайник с боеприпасами, один из которых взорвался. Ребенок получил травму руки.

Сепаратисты уже успели заявить, что обнаруженные боеприпасы якобы принадлежали украинской армии.

Всех пострадавших доставили в областную травматологическую больницу Донецка.

Напомним, что в оккупированном Донецке на кладбище, где похоронены ликвидированные боевики, прячутся за кустами автоматчики, ожидающие украинских диверсантов.