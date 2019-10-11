Ждут диверсантов: офицер ВСУ рассказал о панике на могилах главарей боевиков

В оккупированном Донецке на кладбище, где похоронены ликвидированные боевики, прячутся за кустами автоматчики, ожидающие украинских диверсантов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский военнослужащий Анатолий Штефан.

"Так жили и работали, что даже после смерти нет покоя, и требуется постоянная охрана. Человек, приехавший оттуда говорит, что под кустами сидят автоматчики и ждут диверсионные группы", - рассказал детали он.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось красочное фото с ликвидированным "Гиви", которое показывает, насколько "трепетно" боевики относятся к своим "героям", которые были ликвидированы.

Также боевики ДНР запустили фейк про убийство во время стычек украинских добровольцев с полицией. Напомним, в районе разведения сил на Донбассе произошел конфликт между полицией и участниками акции, среди которых были добровольцы, волонтеры и ветераны АТО.