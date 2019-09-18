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В Киеве агрессивная собака напала на маленького ребенка: подробности ЧП и фото

среда, 18 сентября 2019, 18:58
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Во вторник, 17 сентября, в Киеве собака напала на ребенка, который возвращался из детского сада.

Об этом сообщается на Facebook странице "Киев Оперативный".

Как отмечается, инцидент произошел в районе Ветряные горы, рядом с домом пострадавших. Мальчик по имени Тимофей шел вместе с отцом, который защищал ребенка от напавшей собаки.

"Хозяин пса ничего не смог сделать, потому отцу пришлось самостоятельно отрывать агрессивного пса от ребенка. Свидетели происшествия говорят, что ребенок просто шел, а не дразнила собаку и т.п. Повезло, что ребенок жив и не инвалид, но пока неизвестно, когда Тимофей сможет нормально ходить. Фото хозяина и собаки в наморднике сделано уже после того как все произошло", – говорится в сообщении.

Остальные фото можно посмотреть здесь. Внимание, 18+.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в феврале 2019 года в Вознесенске, Николаевской области, мужчина натравил ротвейлера на свою бывшую девушку: от полученных ранений та скончалась.

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