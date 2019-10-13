В семье известной писательницы произошла трагедия: в сети волна скорби

В семье известной украинской писательницы Марии Матиос произошла страшная трагедия - у нее умер сын.

О трагическом известии в Facebook она сообщила сама.

"Прости мне, единственный сын... может, вместо тебя там должна была быть я.... и пока всех и все рассудит Бог, помоги мне, сынок, сушить слезы за тобой..." - написала она.

Трагедия произошла 10 октября. О причинах смерти она не сообщает. Известно, что ее сын был 1983 года рождения.

Мария Матиос - украинская писательница (поэтесса, прозаик) и политик. Она является лауреатом премии имени Тараса Шевченко. Также она была народным депутатом 7 и 8 созывов.

В сети уже выразили соболезнование по поводу утраты.

Напомним, что в субботу, 12 октября, в Киеве в отделении института сердца, молодой парень пытался покончить жизнь самоубийством.