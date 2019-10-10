Боец ВСУ погиб в ходе разведения сил на Донбассе

В ходе очередного обстрела со стороны противника в Донбассе во время объявленного ранее разведения сил погиб один украинский военнослужащий из состава Объединенных сил ВСУ.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сообщение пресс-центра ОС в Facebook.

"10 октября, во время вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

В пресс-центре выразили соболезнования родным и близким погибшего. При этом его имени не называют.

"Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Обстоятельства выясняются рабочей группой военной службы правопорядка ВС Украины", - добавили в ОС.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что за сентябрь 2019 года в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе Украина потеряли 14 военнослужащих. В сети появились фото, имена и биографические данные погибших защитников Украины.