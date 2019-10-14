Под Черновцами в День защитника Украины осквернили могилы бойцов АТО: фото

В селе Банилов Выжницкого района Черновицкой области неизвестные срезали флаги Украины у могил погибших на Донбассе защитников Украины.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Варта".

По словам местных жителей, инцидент произошел в ночь на 14 октября, День защитника Украины. Флаги срезали с могил погибших бойцов АТО Ивана Дияконюка и Александра Колотило, родственники обнаружили срезанные флаги на могилах утром. Родные воинов отметили, что обратятся в правоохранительные органы из-за инцидента.

Следует отметить, что Иван Дияконюк был сержантом 1-го батальона 80-й отдельной аэромобильной бригады высокомобильных десантных войск ВСУ, получил вознаграждение от президента "За мужество".

Военнослужащий 3-й тактической группы 80-й отдельной аэромобильной бригады высокомобильных десантных войск ВСУ Александр Колотило также имеет аналогичное вознаграждение. Его похоронили в 2015 году, погиб в Луганском.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове вандалы осквернили памятник героям Украинской повстанческой армии.