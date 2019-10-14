В Харькове накануне Дня защитника Украины осквернили памятник УПА: фото

В Харькове вандалы осквернили памятник героям Украинской повстанческой армии.

Об этом сообщают в группе "Украинский Харьков" в Facebook.

Вандалы в ночь на 14 октября (День защитника Украины) облили зеленой краской лицевую часть памятника. Последствия вскоре ликвидировали, а также активисты организовали дежурство, чтобы предотвратить подобные действия злоумышленников.

Также отмечают, полиция зафиксировала уже 38 актов вандализма в отношении этого памятника. Однако оскверняли его значительно больше раз, но правоохранителей не вызывали. Накануне годовщины создания УПА такие действия в Харькове происходят чуть ли не каждый год.

Как сообщал "Апостроф", под Полтавой неизвестные разгромили мемориал военнослужащим АТО (ООС), которые погибли, защищая Украину на Донбассе.