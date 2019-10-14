Под Одессой поймали банду вооруженных молодчиков: фото и видео

В Одессе задержали группировку, которая пыталась ограбить АЗС на дороге "Одесса-Киев".

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Одесской области.

Задержанных подозревают в совершении ряда разбойных нападений на территории области.

Отмечается, что задержание проводилось совместно с батальоном полиции особого назначения, после получения звонка от кассира АЗС. Оперативники обнаружили одного из подозреваемых в Одессе, других - на выезде из города.

"Молодые люди 20-ти и 22-х годов оказались уроженцами области, арендуют жилье. Во время обыска по месту жительства и в авто нарушителей были обнаружены маски, оружие, одежда и другие доказательства их деятельности", - отмечается в сообщении.

Мужчинам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины.

Как сообщал "Апостроф", следователи сообщили о подозрении в убийстве 48-летнему местному жителю, который совершил тройное убийство на автозаправочной станции в Николаеве.