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Появились новые подробности и мотив убийцы на АЗС в Николаеве: видео

пятница, 20 сентября 2019, 11:59
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Следователи сообщили о подозрении в умышленном убийстве 48-летнему местному жителю, который совершил тройное убийство на автозаправочной станции в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Во время задержания у подозреваемого обнаружили большое количество оружия и боеприпасов: два револьвера, два пистолета, пять заряженных магазинов к пистолетам, более сотни патронов, часть из которых боевые. Все эти предметы находились у злоумышленника и в сумке, которая была при нем.

Изъятое направлено на проведение соответствующего исследования.

"Мужчина в течение последних 12 лет работал на автозаправочной станции, и совершил преступление из-за личной неприязни к погибшим коллегам, денежные средства с заправочной станции похищены не были", - рассказали в пресс-службе.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал "Апостроф", 18 сентября полицейские задержали вооруженного мужчину по подозрению в расстреле трех работников газовой заправки в Ингульскому район.

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