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Появились неожиданные детали жестокой расправы над "вором в законе" в Киеве

понедельник, 14 октября 2019, 15:41
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Появились новые подробности избиения "вора в законе" Андрея Недзельского, который известен под прозвищами "Неделя" и "Львовский".

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Страна", инцидент произошел в Киеве на свадьбе дочери криминального авторитета Олега Крапивина по кличке "Олег Бакинский".

Отмечается, что среди "воров в законе" было много претензий к "Неделе". Ходило мнение, что он не подходил под список критериев, которыми должен обладать "настоящий" вор.

Интересно, что по факту Недзельский ни разу не отбывал срок в местах лишения свободы, за исключением некоторого времени, проведенного во французской тюрьме.

Главной претензией к нему журналисты называют непомерные амбиции Недзельского в желании "подмять" под себя как можно больше прибыльных направлений теневого бизнеса. Известно, что недавно у него возник конфликт с днепровским вором "Умкой", когда "Неделя" пытался выбить у него взносы в общак из Днепра. Кроме того, Недзельский претендовал на отчисления с нелегальной добычи янтаря на Волыни и с завоза "евроблях" с Закарпатья.

Недзельский давно имел конфликт с одним из влиятельных воров по кличке "Нодар Руставский", которого недавно похитили якобы сотрудники полиции.

"На самом деле они не были сотрудниками угрозыска, а состояли в другом департаменте. "Нодара Руставского" бросили в подвал, при этом пояснили, что проводится некая оперативная работа. Но никаких санкций суда у них не было. Через неделю "Нодара" выкупили за пятьдесят тысяч евро его люди", - рассказал источник издания..

Похищение связали с Недзельским, так как у него были хорошие связи с топ-чиновниками полиции.

Избивали "Неделю" "Умка" с другими ворами. В результате у него были сломаны нос и челюсть.

Как сообщал "Апостроф", ранее правоохранители задержали в Киеве "вора в законе" по кличке "Куцу".

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