Российский топ-чиновник разбился в страшной аварии: появились подробности и видео с места

Мэр российского города Абакан Николай Булакин погиб в ДТП 14 октября.

Как сообщают местные СМИ, авария произошла в Красноярском крае, неподалеку от Минусинска, когда Булакин не справился с управлением своего Ford Explorer и врезался в дерево.

По уточненным данным, чиновник скончался на месте аварии от полученных травм.

Источники местных изданий отмечают, что мэр в машине был один. Что стало причиной ДТП, пока неизвестно. По предварительным данным, чиновнику стало плохо, после чего произошла авария.

Николаю Булакину было 66 лет. На должности мэра он был с 1995 года.

Напомним, что в аннексированном Россией Крыму умер 12-летний ребенок, который отдыхал в популярном лагере "Артек".