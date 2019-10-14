Тонны грунта рухнули вниз: в Крыму произошло серьезное ЧП на побережье, видео

В оккупированном Крыму на мысе Хамелеон в Коктебеле в море обрушилось около пятидесяти метров береговой полосы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на подконтрольные оккупантам крымские ресурсы.

Согласно свидетельствам очевидцев, во время обвала никто не пострадал.

Непосредственно до обвала было замечено, что земля у побережья покрывается глубокими трещинами.

Местные специалисты отметили, что ничего необычного в обвале нет – мыс Хамелеон состоит из глины и сланца и периодически разрушается под действием морской воды и дождей. Предыдущий обвал здесь произошел в 2016 году.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Коктебеле, неподалеку от мыса Хамелеон активисты зафиксировали на фото, как в море сливают нечистоты. Очевидцы отметили, что к подобной практике прибегают многие владельцы баз отдыха на побережье, в результате чего у моря стоит невыносимый запах.