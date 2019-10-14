В оккупированном Крыму произошло новое экологическое ЧП на пляже: фото

В Коктебеле (оккупированный Российской Федерацией Крым) активисты зафиксировали на фото, как в море сливают нечистоты.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила блогер под ником "RoksolanaToday&Крым25%".

"Коктебель. Д*рьмопровод работает", - говорится в подписи к фото.

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Стоит отметить, что данное экологическое ЧП не первое. Люди в оккупированном Крыму жалуются, что к подобной практике прибегают многие владельцы баз отдыха на побережье, в результате чего у моря стоит невыносимый запах.

Как сообщал "Апостроф", летом в оккупированном Крыму море возле известного мыса Фиолент покрылось нечистотами и жирной субстанцией белого цвета: местные жители обвиняли в этом построенные рядом многоэтажки без стандартной канализации. По словам журналистов, жилой комплекс не имеет канализации, все отходы собираются в резервуар, когда он переполняется - их сбрасывают в море.