В ЕС приняли жесткое решение по санкциям против России: подробности

14 октября Европейский Союз продлил санкции в отношении России за распространение химического оружия.
По решению организации, ограничительные меры продлены до 16 октября 2020 года.
Как говорится на сайте Совета ЕС, в частности, были продлены санкции, которые ввели после отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Ограничительные меры затронули девять физических лиц, пять из которых связывают с сирийским режимом. Остальные имеют отношение к отравлению Скрипалей, уточнили в ЕС.
Также в список попало и одно юридическое лицо.
Как сообщал "Апостроф", ранее российский пропагандист Владимир Соловьев публично пожаловался на новые санкции США против России.