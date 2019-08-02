Топ-пропагандисту Путина едко ответили на жалобы о новых санкциях США

Российский пропагандист Владимир Соловьев пожаловался на новые санкции США против России.

Соответствующий пост он опубликовал в Twitter.

"Новые санкции. И не последние. Трамп мягко стелет, да жёстко спать. Усыпляет бдительности. Как и с Китаем. Председатель Си, чуть ли не "лучший друг", и тут же новые пошлины. Так что не надо заниматься самообманом. Настало очень жесткое время странового эгоизма и борьбы без правил", - написал он.

В сети тут же стали комментировать жалобы российского пропагандист, причем не упустив возможность жестко поставить его на место.

Как сообщал "Апостроф", ранее Владимир Соловьев опозорился в сети с фейком о США.

Также ранее Соловьев резко высказался в адрес покойного главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Сергея Доренко.