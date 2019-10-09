Под Полтавой разгромили мемориал бойцам АТО: в сети волна гнева, фото

Под Полтавой неизвестные разгромили мемориал военнослужащим АТО (ООС), которые погибли, защищая Украину на Донбассе.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на страницу в Facebook местного издания "Сільські новини".

На кадрах видно, что часть металлической конструкции, представляющей собой мемориал с фотографиями погибших военнослужащих, искорежена.

Печалит и тот факт, что инцидент произошел накануне празднования Дня защитника Украины, 14 октября.

"Чем руководствовались лица, которые это сделали, понять трудно ...." – говорится в подписи к кадрам.

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В сети тут же с ужасом стали обсуждать увиденное.

Как сообщал "Апостроф", это не первый подобный инцидент в Украине. Ранее вандалы осквернили мемориал погибшим украинским военным под Житомиром.

Также в Киеве неизвестные разгромили мемориал герою Небесной Сотни Сергею Нигояну, который находится на улице Грушевского.