В Киеве маршрутка с людьми на скорости снесла столб: фото и видео с места жуткой аварии

Утром, 14 октября, в Киеве произошло ДТП с маршрутным такси – транспорт с пассажирами на высокой скорости врезался в столб.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на сообщество dtp.kiev.ua.

Авария произошла по адресу ул. Ильенко, 3, неподалеку от станции метро Лукьяновская.

Водитель маршрутки после аварии заявил, что на дороге его подрезал легковой автомобиль, и в попытке избежать столкновения с ним, водитель свернул в сторону.

Согласно предварительной информации, на месте аварии одна женщина получила травмы. Ее госпитализировали, при этом медики уточнили, что повреждения незначительные.

По фото из сети можно заметить, что от удара электроопора упала на проезжую часть, а автобус остановился на тротуаре.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали видео и подробности страшного ДТП с участием маршрутки и фуры под Черкассами, в котором один человек умер, еще одиннадцать получили ранения. В полиции уже открыли уголовное производство в связи со смертельной аварией.