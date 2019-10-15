Популярный курорт Кирилловка "атаковали" необычные черви: видео

В Кирилловке осенью уже третий год подряд наблюдается нашествие кивсяка, одной из разновидностей многоножек, которые вредят растениям.

Соответствующие видео публикуют местные жители в социальных сетях.

Один из авторов записей, Вячеслав Куликовский, отмечает, что такая ситуация началась с тех пор, как владельцы пустующих земельных участков перестали косить сорную траву.

"Они участков понабирали по 2-3 и ничего не делают. Не строятся и траву не косят. Ждут, чтобы продать их дороже. В итоге страдаем мы", - говорит Вячеслав.

Он обратился к местной власти, председателю Кирилловской ОТГ Ивану Малееву, чтобы он принял меры по отношению к владельцам участков, которые не уделяют должное внимание их уборке.

"Уже года три такая ситуация продолжается с тех пор, как не горит поле. Они все лето размножаются в листьях и траве. А едят даже бетон, чтобы вы понимали", - говорит Вячеслав.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Стоит отметить, что в холодный и влажный сезон многоножки повреждают корни растений и корнеплоды – морковь, свеклу, редис. Урон огороду наносит крапчатый кивсяк. Этот вид имеет светлую окраску с красными пятнами на сегментах. В зависимости от возраста бывает коричневым или черным, живет 4-5 лет. Кроме хозяйственного ущерба, для человека не опасен.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", летом 2019 года украинские туристы публиковали в соцсетях видео нашествия медуз в Кирилловке.