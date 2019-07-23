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В курортной Кирилловке началось нашествие медуз: опубликовано видео

вторник, 23 июля 2019, 00:20
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Около берегов Азовского моря в курортном поселке Кирилловка Запорожской области началось нашествие медуз.

Об этом сообщает ресурс "РИА Мелитополь".

На записи видно, что морские обитатели всех размеров и оттенков дрейфуют на мелководье. Это происходит из-за повышения концентрации соли в Азовском море. На сегодняшний день она достигает 14 промилле, что способствует миграции медуз из Черного моря в Азовское. В 90-е годы именно из-за снижения солености моря медузам пришлось покинуть его акваторию.

Отмечают, что в Азовском море живут всего три вида медуз: аурелия, синяя медуза (медуза-корнерот), мнемиопсис. Ядовитыми являются аурелия и корнерот. Наиболее часто страдают от контакта с медузами дети, а также взрослые с небольшим весом. А вот полных людей медузы почти никогда не жалят.

Как сообщал "Апостроф", на популярном украинском курорте Бердянск (Запорожская область), несмотря на разгар летнего сезона, обнаружили пустынный пляж.

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