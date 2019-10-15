В Харькове нарушителя ПДД настигла смертельная расплата: видео

Ночью на вторник, 15 октября, на Белгородском шоссе в Харькове произошло смертельное ДТП, в ходе которого погиб мужчина.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Facebook-сообщество ДТП Украины.

Отмечается, что мужчина возрастом около 40-45 лет перебегал через шоссе в неположенном месте и его сбила машина. В результате удара он получил травмы, несовместимые с жизнью. Водитель авто, который совершил смертельный наезд, скрылся с места ДТП.

После этого на тело сбитого мужчины, которое лежало на шоссе наехало другое авто. Водитель этого транспорта незамедлительно вызвал на место полицию.

"Сбили человека насмерть, скорее всего, уехали с места преступления, потому никого нет", - рассказал очевидец, который заснял на камеру видеорегистратора оперативников и тело на месте смертельной аварии.

Как сообщал "Апостроф", 11 октября в Киеве полицейские задержали парня, который управлял чужим авто в состоянии алкогольного опьянения.