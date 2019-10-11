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​В Киеве пьяный парень на краденом авто попал в ДТП: опубликованы фото

пятница, 11 октября 2019, 14:17
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В пятницу, 11 октября, в Киеве полицейские задержали парня, который управлял чужим авто в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел около 02:00 на улице Якуба Коласа. Там полицейские заметили авто марки ВАЗ у которого не горели лампы задних габаритных фонарей. Они попытались остановили нарушителя, но водитель проигнорировал требование полицейских, зато ускорился и попытался убежать.

Во дворе одного из домов водитель не справился с управлением и влетел в препятствие. Парень вышел из транспортного средства и начал убегать. Инспекторы догнали и задержали его.

Как оказалось, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения, что позже доказал тест на драгере. Также полицейские установили, что он украл автомобиль, повредив замок зажигания.

Как сообщал "Апостроф", 29 сентября в Сумах в результате ДТП травмы получили четыре человека, среди которых двое детей.

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