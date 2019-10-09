Дети вылазят из окон: опубликованы фото и видео мощного пожара в многоэтажке в Киеве

В среду, 9 октября, в Киеве произошел масштабный пожар на втором этаже одной из многоэтажек, в результате чего детям пришлось вылезать из соседних окон.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на dtp.kiev.ua, который публикует фото с места ЧП.

Из-за возникшего пожара, все жители дома вышли на улицу. Предварительно, по данным "Киев оперативный", причиной пожара стал окурок, который выбросили с верхних этажей и он залетел на балкон квартиры, расположенной на втором этаже.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве вспыхнул пожар в пятиэтажке, в результате которого погибла женщина. Известно, что квартира загорелась на четвертом этаже.

Также ранее в Шевченковском районе Киева произошел пожар в супермаркете "Сильпо".