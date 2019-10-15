В Украине из отделения полиции сбежал опасный преступник: фото

В понедельник, 14 октября, из Фастовского отделения полиции (Киевская область) сбежал опасный преступник - Николай Смолинский.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный", публикуя фото злоумышленника.

Инцидент произошел около 22:00, сбежавший - Смолинский Николай Владимирович, 1992 года рождения, задержанный за грабеж в порядке статьи 208 УПК Украины.

Отмечается, что правоохранители призывают всех, кто может располагать какой-либо информацией о преступнике, сообщить на линию "102".

Как сообщал "Апостроф", 22 сентября из Вознесенской колонии №72 Николаевской области сбежал Касап Владимир Викторович, который был осужден к восьми годам лишения свободы. Он обвинялся в умышленном убийстве, и его вина в суде была доказана.