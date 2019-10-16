Прогремело около десятка взрывов: жителей оккупированного Крыма напугало новое ЧП, фото

В аннексированном Россией Крыму загорелся военный грузовик с боеприпасами. Из-за инцидента перекрыли автодорогу Евпатория – Севастополь.

Об этом сообщают в соцсетях.

Во вторник, 15 октября, утром в селе Вилино Бахчисарайского района загорелся грузовой автомобиль КамАЗ, который судя по всему перевозил боеприпасы.

Как сообщают местные жители в соцсетях, первый взрыв прогремел около шести утра и вызвал сильный пожар. Потом последовала еще серия взрывов.

"Очевидцы рассказывают, что загорелась кабина КамАЗа, из нее выпрыгнули вооруженные люди в масках, но сами с огнем не справились. Когда пламя охватило кузов машины они поторопились спрятаться за зданием шиномонтажа", - описывают инцидент в соцсетях.

Из-за серии мощных взрывов был перекрыт проезд в районе села Вилино. Как сообщают водители, проезда в этом районе не было минимум пять часов.

Представители силовых структур оккупационной власти воздерживаются от комментариев по факту происшествия, только сотрудники МЧС подтвердили возникновения пожара.

Как сообщал "Апостроф", в аннексированном Крыму у местных жителей отбирают землю из-за строительства трассы "Таврида".