Боевики устроили жуткое ЧП с детьми на Донбассе, много пострадавших: детали трагедии

На оккупированном Донбассе дети обнаружили тайник боевиков с боеприпасами и начали играть с гранатами, в результате чего прогремел взрыв.

Об этом сообщают интернет-ресурсы боевиков.

Трагедия произошла в субботу, 28 сентября, в селе Красная Заря Перевальского района Луганской области.

Отмечается, что пять детей возрастом от семи до 13 лет получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва гранаты. Их доставили в больницы.

Как сообщал "Апостроф", ранее на оккупированной территории Донецкой области прогремел мощный взрыв на шахте имени Скочинского. По данным "ведомств" боевиков, произошла детонация взрывчатки.

Также на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор с двумя людьми, они попали в больницу с серьезными ранениями.