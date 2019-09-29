RU  UA  EN

воскресенье, 29 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

29 сентября

08:32
На Донбассе ликвидировали двух опасных боевиков ДНР: опубликованы фото
07:59
Больше не надо ждать: в сети показали, во что оккупанты превратили пляжи в Крыму, фото
07:57
Боевики устроили жуткое ЧП с детьми на Донбассе, много пострадавших: детали трагедии
07:48
Десятки людей: в США раскрыли неожиданные данные о разговоре Зеленского и Трампа
07:30
Под Киевом пьяный водитель попытался "покорить" озеро на авто: опубликованы фото
07:20
Победитель "Голосу країни" и "двойник" Брежневой: как прошел 3 выпуск шоу Х-фактор 10
06:33
Осень в Украине: какой будет погода в последнее воскресенье сентября
06:30
Гороскоп на 29 сентября: Козероги решат старую проблему, а Рыб будут манить соблазны
03:34
Свобода по-донецки: в сети наглядно показали изменения до и после войны
02:27
Путин стал персонажем картины в образе насекомого
02:05
Где смотреть онлайн Локомотив - Атлетико: расписание трансляций
01:38
Осталось изобрести колесо: в сети смеются над видео про "передовое" ноу-хау в Донецке
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Боевики устроили жуткое ЧП с детьми на Донбассе, много пострадавших: детали трагедии

воскресенье, 29 сентября 2019, 07:57
переглянути новину українською

На оккупированном Донбассе дети обнаружили тайник боевиков с боеприпасами и начали играть с гранатами, в результате чего прогремел взрыв.

Об этом сообщают интернет-ресурсы боевиков.

Трагедия произошла в субботу, 28 сентября, в селе Красная Заря Перевальского района Луганской области.

Отмечается, что пять детей возрастом от семи до 13 лет получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва гранаты. Их доставили в больницы.

Как сообщал "Апостроф", ранее на оккупированной территории Донецкой области прогремел мощный взрыв на шахте имени Скочинского. По данным "ведомств" боевиков, произошла детонация взрывчатки.

Также на Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвался трактор с двумя людьми, они попали в больницу с серьезными ранениями.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украинцы массово гибнут в ДТП: что известно о страшных авариях с маршрутками под Одессой и Житомиром, фото, видео

Россия демонстрирует, что готова к боевым операциям в Украине - генерал

В Киеве вооруженный мужчина угрожал взорвать мост Метро: все подробности, фото и видео

Жестокое убийство чиновника в Запорожской области: все, что известно о трагедии

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: