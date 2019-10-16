RU  UA  EN

среда, 16 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

16 октября

06:56
Украина выдвинула жесткие условия по Донбассу в Минске: в России устроили истерику
06:52
Не пускал в салон пенсионеров: сеть возмутило видео с водителем маршрутки в Харькове
06:30
Гороскоп на 16 октября: Раков поманит любовь, а Весов ждет сезонная депрессия
06:20
"Бабье лето" продолжается, но: синоптики уточнили прогноз по Украине
05:25
По-коммунистически: в сети показали на фото, чем кормят в детсаду маленьких россиян
04:15
"Укрзализныця" присоединилась к флешмобу Tetris Сhallenge: в сети ажиотаж, фото
02:12
Украинские военные показали, как строят кухню на передовой: трогательное видео
01:14
Посреди ночи стало светло: падение огромного метеорита в Китае попало на видео
00:10
В Киеве "герой парковки" устроил транспортный "коллапс": фото
00:01
В Одессе разгорелся скандал из-за преподавателя, назвавшего украинцев выдумкой масонов: видео

15 октября

23:24
Украинская поп-звезда рассказала о тяжелой утрате
22:54
Под Сумами прогремел смертельный взрыв в авто: фото и подробности
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украина выдвинула жесткие условия по Донбассу в Минске: в России устроили истерику

среда, 16 октября 2019, 06:56
переглянути новину українською

Во время переговоров в Минске украинская сторона озвучила представителям оккупированных территорий и РФ новые жесткие требования по Донбассу.

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер, Украина настаивает на роспуске самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", полном прекращении огня, обеспечении эффективного мониторинга ОБСЕ на всей украинской территории и выводе всех иностранных вооруженных формирований.

Также Украина считает, что боевики должны способствовать разведению сил вдоль всей линии соприкосновения.

Кроме того, отмечает Олифер, боевики должны обеспечить работу ЦИК Украины, украинских партий, СМИ и иностранных наблюдателей на оккупированных территориях.

В РФ уже успели ответить на такие жесткие требования. Член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков назвал такие требования "нарушением договоренностей". По его словам, если Киев озвучил свою официальную позицию, то "в процессе мирного урегулирования на Донбассе можно ставить точку".

В сети также активно комментируют итоги переговоров в Минске. Блогер Денис Казанский уверен, что РФ не пойдет на роспуск "ДНР" и "ЛНР", а значит это говорит о том, что Минские договоренности себя исчерпали.

Напомним, что спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Мартин Сайдик подтвердил, что число нарушений перемирия на Донбассе резко возросло.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве празднуют 77-летие создания УПА. Яркие фото с дрона

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В марте все увидят, кто виноват в катастрофе МН17 - основатель Bellingcat

Петров путч, поджоги людей и тухлые консервы: как боевики пугают жителей Донбасса

Разведение войск на Донбассе - это дорога к миру: почему боевики его срывают

"Формула Штайнмайера" говорит только о двух вещах - Марюс Лауринавичюс

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: