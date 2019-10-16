Украина выдвинула жесткие условия по Донбассу в Минске: в России устроили истерику

Во время переговоров в Минске украинская сторона озвучила представителям оккупированных территорий и РФ новые жесткие требования по Донбассу.

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер, Украина настаивает на роспуске самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", полном прекращении огня, обеспечении эффективного мониторинга ОБСЕ на всей украинской территории и выводе всех иностранных вооруженных формирований.

Также Украина считает, что боевики должны способствовать разведению сил вдоль всей линии соприкосновения.

Кроме того, отмечает Олифер, боевики должны обеспечить работу ЦИК Украины, украинских партий, СМИ и иностранных наблюдателей на оккупированных территориях.

В РФ уже успели ответить на такие жесткие требования. Член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков назвал такие требования "нарушением договоренностей". По его словам, если Киев озвучил свою официальную позицию, то "в процессе мирного урегулирования на Донбассе можно ставить точку".

В сети также активно комментируют итоги переговоров в Минске. Блогер Денис Казанский уверен, что РФ не пойдет на роспуск "ДНР" и "ЛНР", а значит это говорит о том, что Минские договоренности себя исчерпали.

Напомним, что спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске Мартин Сайдик подтвердил, что число нарушений перемирия на Донбассе резко возросло.