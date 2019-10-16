Весь в синяках и еле дышал: под Ровно мать жестоко поиздевалась над младенцем, видео

В Ровенской области 19-летнюю мать подозревают в жестоких издевательствах над новорожденным ребенком - она заперла избитого младенца в общежитии и исчезла.

Об этом сообщает ТСН.

По словам соседей девушки, они вызвали медиков, когда услышали сильный детский плач. Малыш, которому нет и месяца, был в синяках, на его лице и в носу была кровь, из-за чего он еле дышал.

Отмечается, что в тяжелом состоянии ребенка доставили в реанимацию областной больницы. Медики были шокированы не только травмами, но и запущенностью младенца.

В то же время сама мать ребенка, которая вернулась в общежитие только на следующий день, заявила, что была у сестры - помогала ей лечить малыша, своего младенца не была, а травмы у него "от сквозняка". Впоследствии она заявила, что у нее был стресс от постоянного детского крика. Она оставила малыша и пошла на свидание.

В настоящее время младенец находится в больнице, есть подозрение на перелом костей черепа.

Как сообщал "Апостроф", в прошлом году на Закарпатье горе-мать до смерти заморила голодом 3-летнего ребенка.