Били ногами и ставили на колени: в Кропивницком жестоко поиздевались над ребенком в школе

В одной из школ Кропивницкого школьники жестоко избили третьеклассника: ребенка госпитализировали с сотрясением мозга.

Об этом говорится в сюжете "UA: Кропивницький".

По факту избиения возбуждено уголовное дело. Заявление написала мать избитого мальчика Ольга Щербакова. По ее словам, во время перерыва между уроками ее сына избили дети из других классов.

"Четверо лежачего ребенка били ногами… Ставили на колени, били еще, он падал, били еще. Мы приехали домой, ребенок начал терять сознание", – говорит Ольга.

Инцидент произошел в 17-ой школе. Заместитель директора Татьяна Яровая говорит, что мать пострадавшего "воспроизводит события" только со слов одной стороны, ее сына. Она называет избиение "выяснением отношений". Кроме того, мать другого школьника утверждает, что скандал инициировал сам пострадавший, Иван Щербаков.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 12 октября, в Запорожье девочки-подростки устроили жестокую драку на территории школы.