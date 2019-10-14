В Запорожье школьницы устроили дикую драку: детали ЧП и фото

В субботу, 12 октября, в Запорожье девочки-подростки устроили жестокую драку на территории школы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на информационно-аналитический портал "Акцент".

Инцидент произошел около 19:00 в Космическом микрорайоне на территории школы № 38. Там школьники 13-17 лет утроили драку с 13-летними девочками. В результате одну из участниц потасовки госпитализировали в детскую областную больницу.

Родственники пострадавшей девочки просят найти полное видео конфликта. В это же время в сети опубликовали часть записи произошедшего. На ней видно, как в окружении нескольких подростков происходит моральное подавление и избиение девочки.

"А сейчас, кричи во все микрофоны - Лена Аккуратная прости…На кого ты руку поднимаешь, я тебе язык отрежу сейчас шм*ра…е*аная", - сказала девочка своей сверстнице.

При этом на видео также видно, как девушка наносит удары ногой в лицо, и никто из находящихся особо не пытается ее остановить.

Фото одной из нападавших девушек также прилагается.

При этом немного позже стало известно, что девушка, которую избивают на видео, якобы, сама избивала другую девочку, но промахнулась и зацепила "старшую", за что и поплатилась.

Видео смотрите по ссылке. На нем присутствует ненормативная лексика! 18+

Как заявили в пресс-службе ГУНП в Запорожской области, по данному факту открыто уголовное производство по статье 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УКУ. Правоохранителями проводится проверка.

Также позже местный активист Андрей Лукин написал подробности ЧП. По его словам, 13-летних девочек избивала толпа из 50 человек - школьниц 13-17 лет. Вследствие этого сильно пострадала его сестра Настя, которая находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга. Также у нее ссадины, гематомы головы и тела, боль в печени. Удары приходились ногами по голове и грудной клетке, ноги ребенка избиты до костей.

"Поводом для потасовки была одноклассница сестры, которая в состоянии алкогольного опьянения вызвала ее на "стрелку" и ребенок, побоявшись рассказать маме, пошла на эту встречу. В итоге встречи Катерина Приходько (девочка, которая избила сестру активиста - ред.) начала драку, повалила сестру на землю избивала ногами, потом села на грудную клетку сняла обувь и начала избивать ее обувью, держала за голову открыла рот и начала вырывать язык, вскоре к ней подключились участники видео", - написал Лукин.

Была также девочка, которая заступилась за пострадавшую, но связи с ней пока нет.

Как сообщал "Апостроф", в российском Ижевске группа подростков жестоко избила свою сверстницу, снимая это на видео.