RU  UA  EN

понедельник, 14 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

14 октября

12:15
Смертельное ДТП со "скорой" в Киеве: появились данные о ребенке, которого везли медики
12:14
Лобода показала лицо без макияжа, но не все фаны оценили
11:49
Подбираются туманы: синоптик уточнила прогноз погоды по Украине
11:43
Под Херсоном трогательно простились с подорвавшимся на Донбассе морпехом: фото и видео
11:31
Боевики устроили подлую провокацию в зоне разведения сил на Донбассе: детали
11:24
Прорываются к "бандеровцам": сеть впечатлило видео с огромными очередями на блокпосту на Донбассе
11:04
В ЕС приняли жесткое решение по санкциям против России: подробности
10:49
В небе над оккупированным Донбассом заметили украинский флаг: видео смелой акции
10:42
В Киеве маршрутка с людьми на скорости снесла столб: фото и видео с места жуткой аварии
10:38
Война в Сирии получила новый поворот: появились важные подробности и карта
10:18
Глава ХОГА Светличная открыла памятник защитникам Украины в Харькове
09:45
У пропагандистов истерика: на "торжестве" боевиков ЛНР заметили "украинский" флаг, фото
Все новости

В Запорожье школьницы устроили дикую драку: детали ЧП и фото

понедельник, 14 октября 2019, 08:08
переглянути новину українською

В субботу, 12 октября, в Запорожье девочки-подростки устроили жестокую драку на территории школы.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на информационно-аналитический портал "Акцент".

Инцидент произошел около 19:00 в Космическом микрорайоне на территории школы № 38. Там школьники 13-17 лет утроили драку с 13-летними девочками. В результате одну из участниц потасовки госпитализировали в детскую областную больницу.

Родственники пострадавшей девочки просят найти полное видео конфликта. В это же время в сети опубликовали часть записи произошедшего. На ней видно, как в окружении нескольких подростков происходит моральное подавление и избиение девочки.

"А сейчас, кричи во все микрофоны - Лена Аккуратная прости…На кого ты руку поднимаешь, я тебе язык отрежу сейчас шм*ра…е*аная", - сказала девочка своей сверстнице.

При этом на видео также видно, как девушка наносит удары ногой в лицо, и никто из находящихся особо не пытается ее остановить.

Фото одной из нападавших девушек также прилагается.

При этом немного позже стало известно, что девушка, которую избивают на видео, якобы, сама избивала другую девочку, но промахнулась и зацепила "старшую", за что и поплатилась.

Видео смотрите по ссылке. На нем присутствует ненормативная лексика! 18+

Как заявили в пресс-службе ГУНП в Запорожской области, по данному факту открыто уголовное производство по статье 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УКУ. Правоохранителями проводится проверка.

Также позже местный активист Андрей Лукин написал подробности ЧП. По его словам, 13-летних девочек избивала толпа из 50 человек - школьниц 13-17 лет. Вследствие этого сильно пострадала его сестра Настя, которая находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга. Также у нее ссадины, гематомы головы и тела, боль в печени. Удары приходились ногами по голове и грудной клетке, ноги ребенка избиты до костей.

"Поводом для потасовки была одноклассница сестры, которая в состоянии алкогольного опьянения вызвала ее на "стрелку" и ребенок, побоявшись рассказать маме, пошла на эту встречу. В итоге встречи Катерина Приходько (девочка, которая избила сестру активиста - ред.) начала драку, повалила сестру на землю избивала ногами, потом села на грудную клетку сняла обувь и начала избивать ее обувью, держала за голову открыла рот и начала вырывать язык, вскоре к ней подключились участники видео", - написал Лукин.

Была также девочка, которая заступилась за пострадавшую, но связи с ней пока нет.

Как сообщал "Апостроф", в российском Ижевске группа подростков жестоко избила свою сверстницу, снимая это на видео.

Фотовзгляд

Все галереи
Пресс-марафон президента Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В марте все увидят, кто виноват в катастрофе МН17 - основатель Bellingcat

Петров путч, поджоги людей и тухлые консервы: как боевики пугают жителей Донбасса

Разведение войск на Донбассе - это дорога к миру: почему боевики его срывают

"Формула Штайнмайера" говорит только о двух вещах - Марюс Лауринавичюс

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: