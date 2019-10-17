Дайте на билет: в киевском метро разоблачили наглых девушек-попрошаек, видео

В Киеве в метро снова встретили "профессиональных" мошенниц, которые притворяются странницами, у которых не хватает денег на дорогу домой.

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Девушки неизменно ездят киевским метрополитеном с чемоданами и выпрашивают у людей деньги. Ведь они якобы попали в трудную ситуацию и не могут вернуться домой.

Когда журналист поймал девушку из банды попрошаек "на горячем" и пытался выяснить отношения она все отрицала и утверждала, что не понимает, о чем речь.

"Ничего не меняется - лягушки-путешественницы вновь на работе, вновь им не хватает денег на билет домой и вновь доверчивые люди помогают заработать дамам на новый iPhone", - говорится в сообщении.

Инцидент вызвал бурную дискуссию в сети.

Пользователи жалуются, что из-за нашествия нищих не понятно, кто действительно нуждается в помощи.

Пользовательница под ником "Olena Koval" написала: "Пусть идут работают" Сволочи! "

Как сообщал "Апостроф", в Киеве задержали 22-летнего мужчину, который пытался купить доллары через объявление на сайте. При обыске в его доме обнаружили 7 миллионов фальшивых гривен.