Машина взорвалась вместе с людьми: под Одессой произошло страшное ДТП, фото и видео

В среду, 16 октября, вечером на въезде в село Дмитровка Килийского района Одесской области произошло жуткое ДТП - авто вылетело с дороги, столкнулось со въездной стелой и взорвалось.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на местное издание "Бессарабии INFORM".

Авария случилась около 22:30. Автомобиль направлялся со стороны Килии на большой скорости, но водитель из-за сильного тумана не справился с управлением. На момент ДТП в машине находились мужчина чуть старше 30 лет и молодая женщина.

По словам очевидцев, от сильного удара автомобиль загорелся, а через некоторое время взорвался вместе с людьми. Один из свидетелей трагедии рассказал, что хотел помочь пострадавшим и начал выламывать двери, но в тот момент вспыхнуло сильное пламя.

1 / 1 1 / 1

Вскоре выяснилось, что водитель авто, 30-летний житель Килии, который на днях стал отцом, и его пассажирка, жительница Белгород-Днестровского, погибли на месте.

Как сообщал "Апостроф", ранее возле города Кагарлык Киевской области произошло жуткое ДТП - Chevrolet столкнулся с Volkswagen и загорелся, в результате аварии погибли три человека.