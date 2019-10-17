В Днепре расстреляли авто с водителем: первые фото и подробности с места убийства

Вечером 17 октября в Днепре на Набережной Заводской расстреляли автомобиль "Мерседес", погиб водитель.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции Днепропетровской области.
Погибший - 1992 года рождения. Мужчина скончался на месте от пулевого ранения.
По горячим следам были задержаны четверо подозреваемых в совершении убийства. Все они доставлены в отделение полиции.
На месте расстрела авто находится главный полицейский области Влпдимир Огурченко, руководители подразделений и следователи.
Как сообщал "Апостроф", в сентябре под Запорожьем рассстреляли из автомата заместителя главы Акимовской ОТГ 42-летнего Дмитрия Кириллова. Погибший курировал гуманитарные вопросы. Очевидцы утверждали, что нападавший на Кириллова добивал жертву выстрелами в упор.