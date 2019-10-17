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В Днепре расстреляли авто с водителем: первые фото и подробности с места убийства

четверг, 17 октября 2019, 22:08
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Фото: Нацполиция

Вечером 17 октября в Днепре на Набережной Заводской расстреляли автомобиль "Мерседес", погиб водитель.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции Днепропетровской области.

Погибший - 1992 года рождения. Мужчина скончался на месте от пулевого ранения.

По горячим следам были задержаны четверо подозреваемых в совершении убийства. Все они доставлены в отделение полиции.

На месте расстрела авто находится главный полицейский области Влпдимир Огурченко, руководители подразделений и следователи.

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Как сообщал "Апостроф", в сентябре под Запорожьем рассстреляли из автомата заместителя главы Акимовской ОТГ 42-летнего Дмитрия Кириллова. Погибший курировал гуманитарные вопросы. Очевидцы утверждали, что нападавший на Кириллова добивал жертву выстрелами в упор.

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