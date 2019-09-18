Под Запорожьем чиновника расстреляли из автомата: первые фото с места убийства

В среду утром, 18 сентября, под Запорожьем жестоко убили заместителя главы Акимовской ОТГ 42-летнего Дмитрия Кириллова.

Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".

Трагедия произошла в пгт Акимовка. По информации из неофициальных источников, его расстреляли из автомата. Погибший курировал гуманитарные вопросы. У Дмитрия Кириллова остались двое детей.

Информация о происшествии разнится - по одним данным, Кириллова расстреляли на пороге поселкового совета. Другая информация - нападавшие стреляли по его автомобилю.

Как пишет ресурс "РИА Мелитополь", очевидцы утверждают, что нападавший на Дмитрия Кириллова добивал жертву выстрелами в упор.

"Спускается со ступенек универмага поворачивается после нескольких хлопков. Чувак с капюшоном на голове, в руках автомат, жертва ему говорит - ты охренел? Автоматчик еще пару раз, потом лежачего добил в упор и побежал во дворы. Оттуда Lanos серебристый уехал", - написал один из очевидцев ЧП в соцсети. Появились и первые фото с места происшествия.

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