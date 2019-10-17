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Забросали камнями и ушли: в Одессе подростки жестоко убили бездомного, видео

четверг, 17 октября 2019, 04:17
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В Беляевке ради развлечения двое подростков забили 56-летнего мужчину до смерти.

Об этом сообщает Нацполиция Одесской области.

В сквере у насосной станции обнаружили тело бездомного с признаками насилия. Согласно заключению врачей, смерть мужчины наступила из-за перелома черепа.

Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей происшествия и уже через день установили личности злоумышленников.

Оказалось, что мужчина стал жертвой "развлечений" 12-летних ребят. Ребята гуляли вечером на улице, увидели, как бездомный роется в мусорном баке, и решили "пошутить".

Некоторое время подростки преследовали потерпевшего, забрасывая его камнями и палками, а когда он, окровавленный, упал, - оставили и ушли. В ходе санкционированного обыска по местам проживания несовершеннолетних полицейские изъяли одежду с похожими на кровь следам.

Выяснилось, что оба подростка воспитываются в неблагополучных семьях. Их семьи состоят на учете в социальных службах, а родители неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

Сейчас досудебное следствие по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины продолжается. Учитывая, что несовершеннолетние не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, будет решаться вопрос о применении к ним принудительных мер воспитательного характера.

Як повідомляв "Апостроф", 13 октября на улице Дегтяревской в Киеве неизвестные застрелили мужчину.

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