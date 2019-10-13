В Киеве посреди улицы убили человека: первые подробности и фото с места

Вечером в воскресенье, 13 октября, на улице Дегтяревской в Киеве неизвестные застрелили мужчину.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции столицы.

Как отмечается, в полицию поступило сообщение о том, что в Шевченковском районе на улице Дегтяревской возле офиса лежит мужчина с огнестрельными ранениями.

По словам свидетелей происшествия, нападавшие несколько раз выстрелили в сторону жертвы, а затем уехали на автомобиле черного цвета.

"В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают мотивы убийства 33-летнего мужчины, который от полученных огнестрельных ранений скончался в больнице. Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативных мероприятий по задержанию подозреваемых, на их розыск ориентированы все наряды", – отметил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве произошло жестокое убийство 16-летней девушки.