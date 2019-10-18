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На Волыни произошло экологическое ЧП со взрывом: фото и видео

пятница, 18 октября 2019, 11:42
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17 октября в поселке Клевань на химическом предприятии "Колор С.И.М" взорвался резервуар.

Об этом сообщает Нацполиция Ровенской области.

Из-за скопления газовоздушной смеси в одном из помещений общества с ограниченной ответственностью в здании сработала автоматическая система пожаротушения.

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В 20:00 на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Ровенского районного отделения полиции, полицейские взрывотехнического отдела ГУНП и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.Также к ликвидации пожара приступили спасатели, которые около 20:30 потушили огонь. В результате взрыва никто не пострадал.

Кроме того, полицейские привлекли специалистов соответствующих служб, чтобы осуществить замеры по установлению уровня загрязнения атмосферного воздуха в жилой зоне.

Стоит отметить, что на работу предприятия "Колор С.И.М" и вредный запах от производства краски жители Клевань жалуются не первый год. Люди говорят, что неприятный запах здесь чувствуется несколько раз в неделю, особенно в жару или в начале холодов.

Известно, что предприятие "Колор С.И.М" производит краски для дорожной разметки, краски для автомобилей, синтетические смолы и лакокрасочные материалы для промышленности.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве вечером 17 октября произошел сильный пожар в жилой многоэтажке на улице Тычины.

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