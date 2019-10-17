В Киеве жилую многоэтажку охватило пламя: видео масштабного пожара

В Киеве вечером 17 октября произошел сильный пожар в жилой многоэтажке на улице Тычины.

Об этом сообщается на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"Очень серьезный пожар вспыхнул на Березняках (на Тычины, 16/2). Говорят, что на данный момент горят три квартиры, но пожарные охранники не могут подъехать, потому что очень плотно запаркованный двор", - говорится в сообщении.

"Боже, и там же вверху горят", "Там больше, чем три квартиры, горит", - говорят очевидцы за кадром.

9 октября в Киеве произошел крупный пожар на втором этаже одной из многоэтажек, в результате чего детям пришлось вылезать из соседних окон.

Как сообщал "Апостроф", в Херсоне в результате пожара погибла молодая пара. Молодые люди смертельно отравились продуктами горения из-за пожара, вспыхнувшего в квартире на первом этаже. Причиной возгорания стала свеча, которую оставила 73-летняя хозяйка.