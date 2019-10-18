Под Херсоном браконьеров задержали с уловом на 90 миллионов гривен: фото

В Херсонской области в Национальном природном парке Джарылгачский задержали группу рыбаков, которая поймала краснокнижных крабов на сумму почти 90 миллионов гривен.

Об этом 17 октября сообщила пресс-служба областной полиции.

По данным правоохранителей, на территории парка они заметили моторную лодку, на борту которой находились четыре человека. В ходе проверки плавсредства было выяснено, что мужчины с помощью запрещенных орудий выловили 1603 экземпляра краснокнижных крабов.

"Водные биоресурсы в живом виде были выпущены обратно в воду. Тем самым было предотвращено нанесение ущерба естественной среде на сумму 89 миллионов 311 тысяч гривен", − уточнили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 249 Уголовного кодекса (незаконное занятие рыбным промыслом).

Напомним, что из реки Амур в России была выловлена огромная рыба вида калуга, которую доставали из лодки при помощи экскаватора.