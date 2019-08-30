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В России поймали гигантскую рыбу, которую пришлось доставать экскаватором: видео

пятница, 30 августа 2019, 02:34
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Из реки Амур в России была выловлена огромная рыба вида калуга, которую доставали из лодки при помощи экскаватора.

Соответствующее видео было опубликовано в социальных сетях.

На записи зафиксирован момент, когда гигантскую рыбу тросами вытягивают из лодки, а затем с помощью экскаватора везут подальше от реки.

Стоит отметить, что калуга водится только в реке Амур и внесена в Красную книгу России и международную Красную книгу как исчезающий вид. Ее вылов официально запрещен, поэтому на видео, скорее всего, зафиксировано преступление браконьеров. Где именно была выловлена эта рыба – неизвестно.

"На кадрах река, похожая на Селемджу. И местность достаточно узнаваемая. Кроме того, калуга и осетр — два краснокнижных вида рыб, которые водятся у нас. Конкретно этот экземпляр — очень крупный. Определить по видео, самец это или самка, невозможно, но вот возраст ее примерно понятен — около 15 лет — именно в это время калуга начинает нереститься. И делает это не как горбуша или кета — один раз в жизни, а каждый год. Поэтому ущерб нанесен серьезный", – говорит ихтиолог Норского заповедника Роман Подолько.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Гренландии исследователи обнаружили древнюю акулу, которая живет уже около пяти сотен лет.

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