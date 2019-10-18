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Во львовском госпитале умер боец, воевавший на Донбассе: опубликованы фото и фамилия

пятница, 18 октября 2019, 00:03
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Фото: ВОЛОDИМИР MEDIA

В госпитале Львова во вторник, 15 октября умер украинский военнослужащий Александр Воробей, получивший ранение на Донбассе 27 сентября.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ВОЛОDИМИР MEDIA.

"27 сентября 2019 Александр получил тяжелую травму, находясь в зоне ООС. В Харькове, куда его доставили авиацией, был прооперирован. После чего его перевели во Львовский военный госпиталь, где он продолжил лечение", - пишет издание.

14 октября, когда в Украине отмечали День защитника Украины, Александр звонил родным и рассказывал, что на территории госпиталя проходит концерт и радовался этому.

"А на следующий день родители не могли дозвониться до сына. Около 11 утра им сообщили, что он умер. У Александра осталась жена и 9-летний сын", - рассказали журналисты.

Александр очень любил рисовать. Он мечтал установить памятник погибшим волонтерам, но не успел.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе погиб молодой морпех-сирота Степан Крыль.

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