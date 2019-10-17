Ему было всего 27: на Донбассе погиб молодой морпех-сирота, фото

Вечером в среду, 16 октября, на Донбассе в результате обстрела позиций украинских военных со стороны противника погиб старший матрос ВСУ Степан Крыль.

Об этом сообщила в Facebook 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Защитник Украины получил несовместимое с жизнью ранение, говорится в сообщении бригады ВСУ.

Степан Крыль был родом из Луганской области, с 2015 года пошел в армию, чтобы защищать Украину от агрессора. Ему было 27 лет, он был сиротой, из родных у него осталась только тетя.

"Покойся с Богом брат-морпех. Всегда с нами, всегда воин, всегда побратим", - говорится в публикации бригады, где служил погибший воин.

Как сообщал "Апостроф", ранее во время обстрела боевиков в районе города Авдеевка Донецкой области от пули российского снайпера погиб украинский боец Юрий Громович.