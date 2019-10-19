Боевики отметились очередной провокацией на Донбассе: подробности

На Донбассе в ходе обстрелов оккупантов 19 октября один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщила спикер пресс-центра Объединенных сил. По ее информации, с начала суток боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Обстрелы велись из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника", - отметила она.

Напомним, что в пятницу, 18 октября, в Харькове провели в последний путь 36-летнего украинского воина Юрия Громовича, который погиб на Донбассе от вражеской пули.