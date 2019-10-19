RU  UA  EN

суббота, 19 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.85
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

19 октября

13:25
Под Киевом копы четыре часа пытали мужчину, избив прикладом автомата: видео инцидента
13:16
В Харькове простились с погибшим на Донбассе 36-летним бойцом: фото и видео
12:30
Редкий кадр: Дженнифер Энистон показала себя в детстве
11:17
Новый чайник и два охранника: в России рассказали, что Лобода требует на гастролях
10:27
Людей накрыла 5-метровая волна: новые данные о жертвах и подробности прорыва дамбы в России
10:11
Справиться не получается: MONATIK откровенно рассказал о своих зависимостях
10:10
Под Киевом нашли убитой мать, загадочно пропавшую по дороге в детсад: фото
08:32
Годовщина ДТП на Сумской: названы последние данные про Зайцеву, Дронова и потерпевших
08:04
Убитый в Киеве иностранец оказался танцором и внуком известного музыканта: фото
07:00
Сочная и ароматная морковь "по-корейски": простой рецепт для приготовления дома
06:30
Гороскоп на 19 октября: Стрельцам нельзя себя жалеть, а Близнецы не должны врать
06:20
Потеплеет до +24 градусов: синоптики дали сказочный прогноз на субботу
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Харькове простились с погибшим на Донбассе 36-летним бойцом: фото и видео

суббота, 19 октября 2019, 13:16
переглянути новину українською

В пятницу, 18 октября, в Харькове провели в последний путь 36-летнего украинского воина Юрия Громовича, который погиб на Донбассе от вражеской пули.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "5 канал".

Громович был гранатометчиком и защищал Украину в составе 92-й механизированной бригады. Его 15 октября в зоне ООС неподалеку от Авдеевки убил снайпер боевиков, выстрелив из оружия.

На войну харьковчанин попал еще в 2014 году, ушел во время третьей волны мобилизации. Защищал Трехизбенку и Счастье. В 2019 году он подписал контракт с Вооруженными силами.

Военного похоронили 18 октября на аллее Героев одного из кладбищ Харькова. Проститься с 36-летним Юрием пришли близкие, родные и побратимы. У погибшего остались жена и 6-летний сын.

"Нам очень жаль, что ушел из жизни такой герой. Его сын, ему 6 лет, он в этом году пошел в школу и, конечно, для него это трагедия, для нас тоже. Мы желаем, чтобы сын рос достойным его отца, героя Украины", – отметила Людмила Бровко.

"Так случилось, коварный враг поймал, когда он буквально на секунду выглянул в бойницу. Это днем. В обеденный перерыв. И две пули прилетели, одна угодила ему в шею. Ранение было несовместимо с жизнью. Боевые побратимы буквально сразу его эвакуировали. Но настолько было серьезное ранение, что он не выдержал", – рассказал капеллан 92-й мехбригады отец Григорий.

Как сообщал "Апостроф", в Миргороде, Полтавской области, прошла церемония прощания с 36-летней Ярославой Никоненко, военнослужащей ВСУ, которая погибла 15 октября на Донбассе от пули снайпера боевиков.

Фотовзгляд

Все галереи
Секреты гениальности. В Киеве открылась последняя выставка Ивана Марчука

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В марте все увидят, кто виноват в катастрофе МН17 - основатель Bellingcat

Петров путч, поджоги людей и тухлые консервы: как боевики пугают жителей Донбасса

Разведение войск на Донбассе - это дорога к миру: почему боевики его срывают

"Формула Штайнмайера" говорит только о двух вещах - Марюс Лауринавичюс

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: