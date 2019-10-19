В Харькове простились с погибшим на Донбассе 36-летним бойцом: фото и видео

В пятницу, 18 октября, в Харькове провели в последний путь 36-летнего украинского воина Юрия Громовича, который погиб на Донбассе от вражеской пули.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "5 канал".

Громович был гранатометчиком и защищал Украину в составе 92-й механизированной бригады. Его 15 октября в зоне ООС неподалеку от Авдеевки убил снайпер боевиков, выстрелив из оружия.

На войну харьковчанин попал еще в 2014 году, ушел во время третьей волны мобилизации. Защищал Трехизбенку и Счастье. В 2019 году он подписал контракт с Вооруженными силами.

Военного похоронили 18 октября на аллее Героев одного из кладбищ Харькова. Проститься с 36-летним Юрием пришли близкие, родные и побратимы. У погибшего остались жена и 6-летний сын.

"Нам очень жаль, что ушел из жизни такой герой. Его сын, ему 6 лет, он в этом году пошел в школу и, конечно, для него это трагедия, для нас тоже. Мы желаем, чтобы сын рос достойным его отца, героя Украины", – отметила Людмила Бровко.

"Так случилось, коварный враг поймал, когда он буквально на секунду выглянул в бойницу. Это днем. В обеденный перерыв. И две пули прилетели, одна угодила ему в шею. Ранение было несовместимо с жизнью. Боевые побратимы буквально сразу его эвакуировали. Но настолько было серьезное ранение, что он не выдержал", – рассказал капеллан 92-й мехбригады отец Григорий.

Как сообщал "Апостроф", в Миргороде, Полтавской области, прошла церемония прощания с 36-летней Ярославой Никоненко, военнослужащей ВСУ, которая погибла 15 октября на Донбассе от пули снайпера боевиков.