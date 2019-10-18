Похороны убитой на Донбассе Ярославы Никоненко: опубликовано фото прощания матери с дочкой

В Миргороде, Полтавской области, прошла церемония прощания с 36-летней Ярославой Никоненко, военнослужащей ВСУ, которая погибла 15 октября на Донбассе от пули снайпера боевиков.

Соответствующие фото опубликовал в Facebook депутат Киевского горсовета Вячеслав Непоп.

С Ярославой попрощались 18 октября на центральной площади Миргорода. Этот день объявлен в городе траурным. Похоронили солдата на Аллее Героев.

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Также фотограф Роберто Траван на своей странице в Facebook опубликовал снимок, на котором запечатлено прощание матери Ярославы со своей дочерью.

Напомним, Ярослава Никоненко была дочерью Сергея Никоненко, добровольца батальона "Айдар", который погиб в январе 2015 года в Луганской области от обстрела "Градов". Ярослава ушла на фронт после этого и вступила в 101-ю бригаду охраны Генштаба ВСУ. У нее осталась 13-летняя дочь.

Как ранее сообщал "Апостроф", разведчики К-2 из 54-й механизированной бригады жестоко отомстили за гибель двух украинских военнослужащих - Юрия Громовича и Ярославы Никоненко.