Похороны убитой на Донбассе Ярославы Никоненко: опубликовано фото прощания матери с дочкой

В Миргороде, Полтавской области, прошла церемония прощания с 36-летней Ярославой Никоненко, военнослужащей ВСУ, которая погибла 15 октября на Донбассе от пули снайпера боевиков.
Соответствующие фото опубликовал в Facebook депутат Киевского горсовета Вячеслав Непоп.
С Ярославой попрощались 18 октября на центральной площади Миргорода. Этот день объявлен в городе траурным. Похоронили солдата на Аллее Героев.
Также фотограф Роберто Траван на своей странице в Facebook опубликовал снимок, на котором запечатлено прощание матери Ярославы со своей дочерью.
Напомним, Ярослава Никоненко была дочерью Сергея Никоненко, добровольца батальона "Айдар", который погиб в январе 2015 года в Луганской области от обстрела "Градов". Ярослава ушла на фронт после этого и вступила в 101-ю бригаду охраны Генштаба ВСУ. У нее осталась 13-летняя дочь.
Как ранее сообщал "Апостроф", разведчики К-2 из 54-й механизированной бригады жестоко отомстили за гибель двух украинских военнослужащих - Юрия Громовича и Ярославы Никоненко.